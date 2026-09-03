Таможенные отметки не нужны: Минфин объяснил порядок вычета НДС

Вычет НДС по импортным товарам можно подтвердить только декларацией на товары, а необходимость дополнительных отметок законодательством не установлена.

Минфин в письме от 14.07.2026 № 03‑07‑11/60498 уточнил, какие документы позволяют организациям принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию России.

Согласно по п.2 ст.171 НК, вычетам подлежат суммы налога, уплаченные при помещении товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, переработки, временного ввоза и переработки вне таможенной территории.

Минфин подчеркнул, что обязанность по уплате ввозных пошлин и налогов возникает у декларанта с момента регистрации декларации на товары.

Следовательно, основным документом для применения вычета является декларация на товары, содержащая сведения о выпуске товара в соответствующей процедуре и данные о сумме исчисленного и уплаченного НДС. При этом НК не предусматривает то, что нужно проставлять таможенные отметки на декларации.