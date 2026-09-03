Эксперт предупредила о риске ошибок в новой 3-НДФЛ

ФНС подготовила новую форму декларации 3-НДФЛ, которую планируют применять с 2027 года. Налогоплательщикам с несколькими видами доходов важно будет правильно распределить их по налоговым базам и ставкам.

Пока новая форма 3-НДФЛ существует в виде проекта приказа ФНС. Вместе с декларацией налоговая служба подготовила порядок ее заполнения и электронный формат. Документ должен вступить в силу не ранее 1 января 2027 года, а применять форму планируют при декларировании доходов за 2026 год.

Обновление связано не только с технической заменой бланка. Форма 3-НДФЛ постепенно меняется вслед за правилами главы 23 НК РФ, рассказала «Клерку» налоговый эксперт, основатель и генеральный директор ООО «Правовые и бухгалтерские услуги» Екатерина Кузнецова.

Действующая форма уже учитывает пятиступенчатую шкалу НДФЛ для основной налоговой базы со ставками 13, 15, 18, 20 и 22%, отдельные правила для других налоговых баз, операции с цифровой валютой и вычеты на долгосрочные сбережения.

Поэтому одна из главных сложностей при заполнении декларации — правильно определить вид дохода, налоговую базу и ставку. Например, зарплату, дивиденды и доход от продажи имущества нельзя автоматически объединить и рассчитать налог по одной шкале.

«Чем разнообразнее источники дохода, тем выше риск неправильно определить налоговую базу и перенести сумму не в тот раздел декларации», — отметила Кузнецова.

Особенно внимательно эксперт советует заполнять 3-НДФЛ ИП на общей системе, инвесторам, владельцам имущества, которые получили доход от его продажи, россиянам с зарубежными доходами, а также тем, кто использует инвестиционные и другие налоговые вычеты.

Отдельно стоит проверить операции, связанные с инвестициями и долгосрочными сбережениями. В 2026 году ФНС уже корректировала 3-НДФЛ в этой части: с 1 сентября в приложении 5 появилась отдельная строка 255 для соответствующего вычета и новый код вида договора.

При подготовке декларации за 2026 год эксперт не рекомендует механически переносить сведения из прошлогодней 3-НДФЛ. Сначала нужно определить вид каждого дохода и соответствующую налоговую базу, затем проверить ставку и право на вычет.

Для тех, кто подает декларацию только для получения имущественного или социального вычета, изменения при электронном заполнении могут оказаться менее заметными. При нескольких источниках и видах доходов ошибка в их квалификации может привести уже к неправильному расчету НДФЛ, а не только к необходимости технически уточнить декларацию.