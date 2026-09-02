Аксаков заявил, что в Госдуме не обсуждают налог на сверхприбыль банков

Депутаты Госдумы не рассматривают налог на сверхприбыль для банков. Аксаков напомнил, что прибыль идет на капитализацию, без которой невозможно наращивать кредитование экономики.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вопрос введения налога на сверхприбыль банков в парламенте не рассматривается.

«Банки — часть финансовой системы, если они эффективно работают, значит, зарабатывают прибыль, которая идет на их капитализацию. Если не будет источника капитализации, не будет наращиваться кредитование экономики — все очень взаимосвязано», — сказал Анатолий Аксаков.

Аксаков подчеркнул, что отсутствие источников капитализации может привести к снижению возможностей банков по финансированию бизнеса, поскольку эти процессы «очень взаимосвязаны».

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что налог на «сверхприбыль» банков не принесет пользы экономике и не окажет влияния на снижение ключевой ставки.