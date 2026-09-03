Депутаты предложили снизить НДС и смягчить налоговые условия для малого и среднего бизнеса

Предлагается снизить ставку НДС до 20 и вернуть порог доходов в 60 млн рублей для применения УСН.

2 сентября 2026 года депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который направлен на поддержку предпринимателей в условиях высокой стоимости кредитов.

Авторы инициативы отмечают, что малый и средний бизнес обладает ограниченным запасом финансовой устойчивости. В отличие от крупных корпораций, такие компании не могут перекладывать рост расходов на потребителей без риска потери спроса.

Законопроект предлагает снизить ставку НДС с 22% до 20%. Также депутаты просят вернуть порог доходов в 60 млн рублей для применения УСН без обязанности по уплате НДС, который сейчас ограничен 20 млн рублей до 2029 года.

Кроме того, предлагается восстановить единый пониженный тариф страховых взносов в размере 15% с выплат, превышающих полуторакратную величину МРОТ, для всех субъектов МСП.

«Возврат к ставке 20 процентов позволит снизить налоговое давление на цепочки поставок, производство, торговлю и сферу услуг, а также уменьшить риск дальнейшего переноса налоговой нагрузки в конечные цены», — говорится в пояснительной записке к документу.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

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