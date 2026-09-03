Вакансии с переработками выросли на 21%, компании переходят на лимит 240 часов

Компании активнее предлагают переработки — число таких вакансий выросло на 21%, а эксперты считают, что расширенный лимит в 240 часов станет для бизнеса аварийным резервом.

Количество вакансий с упоминанием сверхурочной работы выросло на 21% за восемь месяцев 2026 года, достигнув 27 тыс. предложений.

Работодатели все чаще прибегают к переработкам штатных сотрудников, чтобы компенсировать дефицит кадров и сократить расходы на наем новых специалистов. С 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения, позволяющие компаниям увеличить годовой лимит сверхурочного труда со 120 до 240 часов.

В январе-августе 2026 года на портале hh.ru выросло число вакансий, в которых предлагают работу сверх нормы. Чаще всего такие требования предъявляют в сфере торговли, на которую приходится каждое шестое подобное предложение. Еще 12% вакансий с переработками разместили предприятия тяжелого машиностроения, по 8% — компании из секторов электроники и строительства. Об этом пишут «Известия».

Новый лимит в 240 часов не обязателен для всех организаций. Чтобы его применить, работодатель должен закрепить это условие в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Также изменились суточные ограничения: теперь сотрудник может перерабатывать до четырех часов в день, тогда как ранее действовал лимит в четыре часа за два дня подряд.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что нанять нового сотрудника зачастую дольше и дороже, чем оплатить сверхурочные, и что такой график нередко выбирают сами соискатели, стремящиеся больше зарабатывать.

Эксперты отмечают, что использование сверхурочных часов станет для бизнеса скорее «аварийным резервом» для периодов пиковых нагрузок, чем постоянной практикой. По расчетам разработчиков поправок, новая норма позволит привлечь к дополнительному труду более 750 тыс. человек без масштабного найма.