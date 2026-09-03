Новак: топливная ситуация стала лучше, регионы находятся под постоянным мониторингом

Топливный рынок показывает улучшение, а правительство усиливает меры по насыщению рынка, включая дополнительные поставки и импорт.

Ситуация с обеспечением топливом на российском рынке на этой неделе демонстрирует улучшение. Об этом заявил вице‑премьер Александр Новак в кулуарах ВЭФ-2026. По его словам, в регионах ведется постоянный мониторинг, а совместные штабы позволяют оперативно реагировать на изменения.

«Сейчас ситуация на этой неделе лучше. В регионах постоянно мониторим, проводим вместе с регионами штабы», — сказал Александр Новак.

Также он добавил, что позитивная динамика связана с дополнительными поставками от нефтеперерабатывающих заводов. Власти намерены продолжать балансировку рынка за счет роста производства и импорта.

Ранее вице‑премьер подчеркивал, что правительство принимает все необходимые меры для насыщения внутреннего рынка топливом, включая запрет экспорта, вывод НПЗ из ремонтов и запуск импортных поставок.