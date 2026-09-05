Эксперты объяснили, обязан ли банк выполнять рекомендации ЦБ

Рекомендации Банка России сами по себе не обязывают кредитные организации предоставлять бизнесу отсрочки, реструктурировать долги или отменять пени. Заемщик может попросить о послаблении со ссылкой на позицию регулятора, но окончательное решение остается за банком.

Рекомендации ЦБ нужно отличать от его нормативных актов и предписаний, рассказал «Клерку» руководитель практики сопровождения финтех Исследовательского центра «АБП» Андрей Завертяев.

В силу ст. 7 закона о Банке России обязательную силу имеют нормативные акты регулятора. Информационное письмо, в котором ЦБ рекомендует банкам, например, реструктурировать задолженность определенной категории заемщиков, само по себе не дает бизнесу безусловного права потребовать изменения кредитного договора.

Если льгота предусмотрена федеральным законом, ситуация меняется. При соответствии заемщика установленным критериям банк должен исполнять уже требование закона, а не рекомендацию регулятора.

Основатель финтех-проекта MARGO Моисей Пейсахов также обращает внимание на разницу между рекомендациями, нормативными актами и индивидуальными предписаниями ЦБ. Последние адресованы конкретной кредитной организации и обязательны для исполнения, тогда как информационные письма отражают позицию регулятора, но не создают новых правовых норм.

«Требовать — нет. Просить — да. Важно разделять законодательно закрепленные права, например кредитные каникулы, и рекомендации», — пояснил Пейсахов.

Ссылаться на рекомендации Банка России можно и при возникновении спора. По словам Завертяева, суд может учитывать их как отражение позиции регулятора о добросовестной банковской практике и разумном поведении кредитора. Однако одной рекомендации, как правило, недостаточно, чтобы обязать банк провести реструктуризацию.

Сам отказ следовать информационному письму ЦБ также не означает нарушения и не влечет автоматического штрафа. Юридические последствия возникают, если банк одновременно нарушил федеральный закон, нормативный акт регулятора или обязательное предписание.

Если бизнес рассчитывает на послабление, эксперты советуют обращаться в банк письменно, указывать, каким критериям рекомендации соответствует заемщик, и прикладывать документы о финансовом положении. При отказе можно обратиться в Банк России, а также обсудить с кредитором индивидуальную реструктуризацию или рассмотреть рефинансирование.

Если же право на льготу прямо предусмотрено законом и заемщик соответствует его условиям, отказ банка уже может стать основанием для жалобы регулятору и обращения в суд.