Эксперт раскрыла риски новых налоговых льгот для разработчиков ИИ

Новые налоговые стимулы для разработчиков ИИ‑моделей способны вернуть до четверти инвестиций. Эксперт считает, что предложенные льготы помогут только тем компаниям, которые действительно инвестируют в развитие ИИ‑моделей, тогда как формальный подход к расходам создаст риски для рынка.

В конце июля 2026 года АНО «Цифровая экономика» направила в Минцифры пакет новых мер поддержки разработчиков национальных ИИ‑моделей. Среди предложений — трехкратный учет расходов на создание моделей, нулевая ставка страховых взносов для отдельных организаций и двойной учет затрат на доработку ПО, включенного в реестр Минцифры. По расчетам авторов, такие механизмы способны компенсировать до 50% инвестиций за счет экономии на налоге на прибыль.

Руководитель компании «Мой Главбух» и налоговый консультант с 25‑летним стажем Елена Завитаева рассказала «Клерку», что за привлекательными цифрами скрываются важные нюансы.

Трехкратный учет расходов действительно может дать значительную экономию, но только при наличии достаточной налогооблагаемой прибыли и четкого подтверждения затрат. Дополнительным ограничением станет требование: объем инвестиций должен превышать сумму вычета в пять раз. При размытых критериях возникает риск завышения расходов, а при слишком жестких — недоступности льгот для реальных разработчиков.

Елена Завитаева «Один из рисков — завышение затрат при размытых критериях отнесения расходов к «созданию ИИ-модели». Математически экономия в 50% реальна (при ставке налога 25% и наличии достаточной прибыли), но достижима она не всегда: нужна налогооблагаемая прибыль, покрывающая трехкратный расход, четкое подтверждение затрат и выполнение условия — объем инвестиций компании должен быть в 5 раз выше суммы вычета»

Эксперт обращает внимание, что нулевая ставка страховых взносов станет эксклюзивной мерой для узкого круга компаний, утверждаемых правительством. Это может закрепить доминирование крупнейших игроков рынка — таких как Яндекс, Сбер и VK — и оставить без поддержки малые инновационные команды.

Двойной учет расходов на доработку ПО Завитаева считает более системной мерой. Она создает долгосрочный стимул для постоянного совершенствования сертифицированных решений. Во‑первых, налоговая выгода позволяет возвращать от 5% до 25% инвестиций, превращая доработку в экономически выгодный процесс. Во‑вторых, капитализация расходов на дообучение моделей увеличивает стоимость нематериальных активов, что повышает инвестиционную привлекательность компаний при M&A‑сделках. В‑третьих, мера формирует естественный рыночный фильтр: выигрывают те, кто вкладывается в качество и развитие продукта, а не те, кто «заморозил» модель после регистрации.

«Все предложенные меры — мощный инструмент поддержки, но их эффективность будет напрямую зависеть от того, насколько четко критерии будут ориентированы на реальных разработчиков, осуществляющих долгосрочные инвестиции в создание ИИ-моделей, а не на компании, стремящиеся лишь к формальному получению налоговых выгод», — считает Елена Завитаева.

Также она добавила, что бизнесу стоит готовиться к тому, что получение преференций потребует значительных вложений и высокого уровня налогового сопровождения.