Представитель ФНС разъяснил правила применения повышающих коэффициентов к участкам с нежилыми объектами

О применении повышающих коэффициентов 2 и 4 для расчета земельного налога по участкам, на которых ранее были возведены объекты, не относящиеся к жилому фонду, разъяснил начальник Управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов.

Ранее для земельных участков, купленных в частную собственность для жилищного строительства (кроме ИЖС), налог рассчитывался с коэффициентом 2 в течение трех лет с даты регистрации прав на участки и до регистрации прав на построенный объект. Но после трехлетнего периода и до регистрации прав на построенный объект недвижимости при налогообложении таких участков применялся коэффициент 4.

С 1 января 2024 года в п. 15 ст. 396 НК слова «построенный объект недвижимости» были заменены на «построенные жилой дом (многоквартирный дом) или на любое помещение в указанном жилом доме (многоквартирном доме)».

Но эти изменения не предусматривают возобновление расчета налога с повышающими коэффициентами 2 и 4, если на участке до 2024 года был возведен только объект недвижимости, не относящийся к жилым или многоквартирным домам.

В этом случае период применения повышающих коэффициентов прекращается в связи с регистрацией права на построенный объект недвижимости, независимо от его вида и назначения, исходя из условий, действовавших до вступления в силу закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ.