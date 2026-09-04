Эксперт заявил, что льготы для ИИ нужно привязывать к реальной разработке, а не к статусу компании

Алексей Вересов предупреждает: трехкратный учет расходов на создание ИИ‑моделей может привести к завышению затрат без четких критериев и раздельного учета, а нулевая ставка взносов — к перекосам на рынке.

Советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов рассказал «Клерку», что предложенные налоговые стимулы для ИИ‑компаний могут ускорить развитие российского ПО, но их эффективность зависит от прозрачных критериев учета расходов и точного определения круга получателей льгот.

Недавно мы писали, что создателям российских ИИ‑моделей могут предоставить инвестиционные налоговые вычеты до 20 млрд рублей, разрешить учитывать профильные расходы в трехкратном размере и снизить ставку страховых взносов до 7,6%.

По его словам, трехкратный учет расходов на создание моделей может привести к завышению затрат, если не определить четко, какие расходы относятся именно к разработке ИИ‑решений. Он подчеркнул, что вычислительные мощности, данные, зарплаты специалистов и другие ресурсы часто используются в нескольких проектах, поэтому ключевым условием становится раздельный учет и прозрачные критерии.

Алексей Вересов «Риск есть, если не определить четко, какие расходы относятся именно к созданию ИИ-модели. Разработка, вычислительные мощности, данные и зарплаты специалистов могут одновременно использоваться в нескольких проектах. Поэтому ключевой вопрос — прозрачные критерии и раздельный учет затрат»

Нулевая ставка страховых взносов может вызвать перекосы на рынке, если доступ к льготе получит ограниченный круг компаний. В этом случае у бизнеса появится стимул переводить сотрудников и функции в структуры с нулевой ставкой.

«Поэтому льготу логичнее привязывать к реальной работе над ИИ-моделями, а не просто к статусу компании», — считает Алексей Вересов.

Двойной учет расходов на доработку ПО из реестра Минцифры, по мнению Вересова, способен снизить стоимость развития российских программных решений и стимулировать компании инвестировать не только в создание продукта, но и в его постоянное улучшение. Однако заметный эффект появится только в сегментах, где у продукта уже есть спрос: сама по себе налоговая льгота рынок не формирует.