Гуцан предложил в 2027 году установить мораторий на проверки для компаний под ударом БПЛА

Генпрокурор предложил не только мораторий на проверки, но и льготный период погашения банковских займов для бизнеса, который понес ущерб из-за атак БПЛА.

Генеральный прокурор Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. По его словам, это станет эффективной мерой поддержки предпринимателей, столкнувшихся с ущербом и нарушением работы.

«"Я уверен, что эффективным инструментом (будет) объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе и органов прокуратуры», — сказал Александр Гуцан.

Он отметил, что надзорные органы, включая прокуратуру, должны временно отказаться от проведения проверок таких компаний. Бизнесу необходима пауза для восстановления, а контрольные мероприятия в этот период могут усугубить ситуацию.

Генпрокурор также предложил предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочки по обязательным платежам и налоговой отчетности, а также установить для них льготный период погашения банковских займов без ухудшения кредитной истории. Эти меры, по его мнению, позволят снизить финансовую нагрузку и сохранить устойчивость компаний, которые оказались под ударом.