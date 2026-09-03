Каждый второй сотрудник до 35 лет считает увольнение лучшим выходом из конфликта с начальством

Каждый пятый работник сталкивался с конфликтами на работе, но молодежь заметно чаще старших коллег признает себя зачинщиками споров — как с руководством, так и с сослуживцами.

Россияне до 35 лет заметно чаще старших коллег затевают споры на работе — как с руководством, так и с сослуживцами. Большинству работников за последний год удавалось избегать конфликтов: 69% не ссорились с коллегами ни разу.

Каждый пятый сообщил о разногласиях: 4% признались, что сами были инициаторами, 16% указали на коллег. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

С начальством ситуация схожая — 74% обходились без споров, а 19% сталкивались с конфликтами, причем 4% выступали зачинщиками, 15% обвиняли руководство.

У руководителей год также прошел относительно спокойно: 8 из 10 не конфликтовали с подчиненными. При этом 7% начальников сами инициировали разбирательства, еще 7% назвали инициаторами членов команды.

Мужчины конфликтуют чаще женщин, 7% мужчин признавались в инициировании споров с коллегами (среди женщин — 1%), с руководством — 6% против 3%.

Молодежь до 35 лет чаще других называет себя инициаторами конфликтов. 5% — с коллегами, 6% — с начальством. Образование тоже влияет: россияне с высшим чаще спорят с коллегами (3%), а со средним профессиональным — с руководством (6%).

Урегулировать конфликты без привлечения третьих сторон удается почти каждому второму — 46%. Но доля неразрешенных споров с коллегами выросла до 30% (+5 п.п.). С руководством самостоятельное урегулирование стало происходить реже — 43% против 47% в 2024 году. У руководителей ситуация лучше: 78% конфликтов с подчиненными гасятся без вмешательства, а доля затянувшихся снизилась с 19% до 11%.

Самый болезненный итог — увольнения. Из-за конфликта, начатого коллегой, работу покинули 15% опрошенных. Если спор начинал руководитель, увольнялись уже 38%. Среди тех, кто стал объектом нападок начальства, — 25%.

За два года россияне стали категоричнее в оценке трудовых конфликтов: выросла доля тех, кто советует увольняться (42%, +6 п.п.), и тех, кто призывает не горячиться (38%, +8 п.п.). Молодежь наиболее радикальна: каждый второй респондент до 35 лет уверен, что при конфликте с руководством работу нужно бросать.