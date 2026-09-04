Как на УСН вести учет прослеживаемых товаров

При ставках НДС 5% и 7% операции по приобретению прослеживаемых товаров отражаются в отчете, а при ставках 10–22% — в книге покупок.

ФНС опубликовала разъяснения о работе с документами и операциями, которые содержат реквизиты прослеживаемости.

Если у организации или ИП на УСН появляется обязанность по НДС, необходимо заполнять книгу продаж для регистрации счетов‑фактур, включая документы с реквизитами прослеживаемости. Об этом сказано на сайте ФНС.

Порядок учета зависит от ставки НДС. Для ставок 5%, 7% и расчетных 5/105, 7/107:

вычет по НДС не предоставляется;

операции по приобретению прослеживаемых товаров отражаются в отчете об операциях с такими товарами (форма по приказу ФНС от 08.07.2021 № ЕД‑7‑15/645@);

налогоплательщик должен подавать два документа: декларацию по НДС (операции реализации через книгу продаж) и отчет по операциям приобретения.

Для ставок 10%, 20%, 22% и расчетных 10/110, 20/120, 22/122 операции по покупке прослеживаемых товаров отражаются в книге покупок.

ФНС подчеркивает, что рекомендации помогут избежать дублирования сведений между книгой покупок и отчетом по прослеживаемым товарам, а также обеспечить корректный учет без ошибок в отчетности.