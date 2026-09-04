Выручка нового общепита перешагнула за 20 млн: придется ли платить НДС в 2026 году

Эксперт объяснила, как новому ИП в общепите применять льготу по НДС в 2026 году при доходе выше 20 млн рублей.

ИП открылся в 2026 году, ОКВЭД 56.10. Были два патента на 3 месяца, далее будет УСН с сотрудниками.

Сможет ли ИП применить освобождение от НДС для общепита в 2026 году, если превысит лимит в 20 млн – ответила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Оксана Мочалкина «В 2026 году предприниматель вправе применять льготу по НДС для общепита без ограничений, в том числе независимо от превышения 20 млн рублей.»

Для ИП, зарегистрированных в 2026 году, льгота по ст. 149 НК (освобождение услуг общепита от НДС) действует в течение всего года регистрации без проверки стандартных условий — ни по доходу, ни по доле выручки от общепита, ни по уровню зарплат. Это закреплено в абз. 11 пп. 38 п. 3 ст. 149 НК.

То есть:

до превышения 20 млн рублей — освобожденние от НДС автоматически по ст. 145 НК. Декларация по НДС не сдается;

после превышения 20 млн рублей — ИП станет плательщиком НДС с 1-го числа следующего месяца: нужно сдавать декларацию и вести учет. Но по операциям общепита налог не начисляется — обороты отражаются в разделе 7 декларации с кодом льготы 1011214. Превышение лимита не лишает права на льготу.

Также переход с патента на УСН в течение первого года работы не отменяет право на льготу.

С 1 января 2027 года льгота будет действовать только при одновременном выполнении трех условий:

доход за 2026 год не более 3 млрд руб.;

доля выручки от общепита не менее 70%;

среднемесячная зарплата сотрудников не ниже среднеотраслевой по региону (ОКВЭД 56).

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.