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Самозанятые
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ФНС оштрафовала стриптиз-бар в Нижнем Новгороде за подмену трудовых отношений

В Нижнем Новгороде стрипбар оштрафовали за подмену трудовых отношений: 43 работника оформляли как самозанятых, хотя они трудились по графику и получали регулярные выплаты.

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Налоговая служба выявила нарушения в работе БДСМ‑стрипбара в Нижнем Новгороде. Танцовщиц, музыкантов и ведущих оформляли как самозанятых, хотя они трудились по графику, получали регулярные выплаты и штрафы за опоздания, но не имели больничных. Всего в заведении работали 43 человека, которые за год заработали около 26 млн рублей.

Инспекторы установили, что у большинства сотрудников не было других заказчиков, а некоторые регистрировались как самозанятые непосредственно перед началом работы. Суд признал отношения трудовыми, после чего бару назначили штраф и доначислили страховые взносы. Об этом сказано на сайте «Нижний Новгород онлайн».

Ранее трудовые инспекторы также проверяли компанию «Барин Клаб» из-за подозрений в нарушениях при взаимодействии с самозанятыми.

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