Минпромторг хочет расширить нацрежим на мебель, канцтовары и аккумуляторы

Нацрежим планируют распространить на свинцовые аккумуляторы, мебель, канцелярию и всю линейку трансформаторов и кабельной продукции.

Минпромторг работает над распространением национального режима на новые категории продукции, включая свинцовые аккумуляторы, мебель и канцелярские принадлежности. Об этом рассказал глава ведомства Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.

По его словам, нацрежим также планируется расширить на все трансформаторы, низковольтные комплектные устройства и кабели.

«Следует отметить работу над распространением запрета на отрасль систем накопления электроэнергии, а именно на свинцовые аккумуляторы, мебель, а также канцелярские принадлежности», — сказал Антон Алиханов.

Министр добавил, что механизм «второй лишний» может быть дополнен продукцией российской металлургии — строительными лесами из черных металлов. Соответствующая инициатива вынесена на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.