Аналитики назвали самые перспективные регионы для трудоустройства

Татарстан, Башкортостан и Амурская область стали лидерами рейтинга регионов с наилучшими условиями для трудоустройства.

Первое место среди регионов по ситуации на рынке труда по итогам первого полугодия 2026 года занял Татарстан. Учитывали уровень зарплатных предложений, безработицу и готовность соискателей к переезду.

В республике медианная предлагаемая зарплата достигла 81,4 тыс. рублей при уровне безработицы 1,7%. При этом только 10,8% местных жителей рассматривают вакансии в других субъектах РФ, сообщили аналитики hh.ru.

Башкортостан расположился на второй строчке рейтинга с медианной зарплатой 80,4 тыс. рублей и безработицей 1,6%. Доля соискателей, готовых искать работу за пределами региона, составила 10,3%.

Амурская область заняла третье место, показав самый низкий уровень безработицы среди лидеров — 1,2%. Медианная предлагаемая зарплата в регионе оказалась наиболее высокой в тройке — 97,6 тыс. рублей, а покидать область ради трудоустройства планируют лишь 8,9% кандидатов.

В пятерку лидеров также вошли Калужская область и Санкт-Петербург, тогда как Москва заняла девятую позицию.