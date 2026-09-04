Сенатор рассказала, насколько вырастет МРОТ в 2027 году
Минимальный размер оплаты труда в 2027 году может составить 31 тыс. рублей.
По прогнозам экспертов, показатель вырастет примерно на 15% по сравнению с текущим уровнем. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.
С 1 января 2026 года МРОТ установлен на отметке 27 093 рубля. По ее словам, размер индексации социальных выплат в 2027 году будет зависеть от сбалансированности бюджета.
«Недавно на съезде партии "Единая Россия" в народную программу вошел посыл, что к 2030 году должен увеличиться размер МРОТ до 35 тыс. рублей. А сегодня, к бюджету следующего года, по оценкам экспертов, это может составить порядка 31 тыс., то есть рост порядка 15%», — уточнила Елена Дягилева.
Ранее «Единая Россия» пообещала повысить МРОТ до 35 тыс. до 2030 года
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