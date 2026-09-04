Лимит страхования вкладов увеличат до 2 млн рублей – сенатор

Новые правила коснутся сбережений со сроком размещения более 3 лет, а также безотзывных сберегательных сертификатов сроком от 1 до 3 лет.

4 сентября 2026 года заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев сообщил, что Госдума примет правительственный законопроект, и новые нормы вступят в силу с 2027 года.

По словам сенатора, мера направлена на привлечение в экономику «длинных денег», что необходимо для роста капитализации фондового рынка.

Журавлев уточнил, что лимит в 2 млн рублей будет действовать для каждого банка отдельно. Если у вкладчика крупные накопления, он может распределить их между разными кредитными организациями, чтобы сохранить страховое покрытие по каждой сумме.

«Я надеюсь и уверен, что Государственная дума осенью примет законопроект и уже с Нового года повышенная страховка для длинных вкладов, а также безотзывных сертификатов заработает», — сказал сенатор.

Законопроект также предусматривает трехкратное увеличение страхового покрытия по счетам эскроу — с 10 млн до 30 млн рублей.