ЭТрН с 1 сентября: почему бухгалтеру пора перестать быть «крайним» в спорах с логистикой. Выпуск № 117 подкаста «Налоговое утро»

С 1 сентября правила работы с документами для грузоперевозок изменились: транспортная накладная во многих случаях должна оформляться только в электронном виде

В компаниях тут же вспыхнул классический конфликт отделов. Логисты отправляют бухгалтеров разбираться с новыми формами, IT-отдел разводит руками из-за отсутствия выбранного оператора, а руководитель ждет ответа на один вопрос: «Мы уже нарушаем?».

Главный риск сейчас не в том, что бухгалтерии добавили лишнюю работу, а в том, что привычная граница между отделами стерлась. Разбираемся, как распределить обязанности до того, как первая машина застрянет у ворот склада без подписанной накладной.

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