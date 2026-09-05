ЦБ откроет единый портал со статистикой и умным поиском

ЦБ планирует объединить статистические данные на одной площадке вместо их размещения в разных разделах и файлах. Пользователи смогут искать показатели через единый рубрикатор и получать их через API.

Портал данных Банка России станет единым окном для поиска и получения статистики для бизнеса, россиян, государственных органов и исследователей. Его создание предусмотрено основными направлениями развития статистической деятельности ЦБ до 2030 года.

Сейчас статистическая информация регулятора размещена в разных разделах и файлах. После запуска портала пользователям обещают единый способ доступа к ней.

«Вместо путешествия по разным разделам и файлам появится один предсказуемый маршрут — портал данных Банка России», — сообщили в ЦБ.

На новой площадке можно будет пользоваться рубрикатором и умным поиском, а все статистические показатели станут доступны через API.

ЦБ также планирует ввести единые правила описания показателей. Пользователи смогут посмотреть, как формируется конкретный показатель, и сопоставлять статистику из разных областей.

Изменения входят в программу развития статистической деятельности Банка России до 2030 года включительно.