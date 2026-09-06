Мошенники рассылают школьникам фишинговые ссылки от имени учителей

Поддельные ссылки ведут на электронные дневники, личные кабинеты и расписания. Полученные данные используют для вымогательства, создания дипфейков и кражи денег.

Мошенники выдают себя за учителей, родителей или друзей школьников и отправляют им фишинговые ссылки, сообщил директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев. Злоумышленники рассчитывают, что дети хуже взрослых распознают цифровые угрозы.

«Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки на “электронный дневник”, “личный кабинет”, “расписание” с целью хищения средств и компрометации персональных данных», — пояснил Иевлев.

Вредоносные программы также маскируют под официальные сервисы и образовательные приложения.

Украденные данные могут использовать для дальнейших атак. Например, мошенники создают дипфейки, звонят школьнику от имени знакомого, вымогают деньги или просят назвать код из СМС.

Родителям рекомендуют научить детей сверять доменное имя в ссылке с адресом официального сайта. Школьникам также не следует публиковать место жительства или учебы, фотографии документов и банковских карт.