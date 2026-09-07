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🏗 Условия федеральных строительных госконтрактов разрешили менять без новых торгов

Новый порядок распространяется на контракты ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Корректировки допустимы, если исполнить договор на прежних условиях невозможно.

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Условия федеральных строительных контрактов можно будет менять по соглашению сторон, следует из августовского постановления правительства. Документ действует с 25 августа 2026 года и касается договоров, заключенных до января 2027-го.

Стороны смогут пересматривать сроки, объем и виды работ, материалы, оборудование, этапы, порядок приемки и оплаты, пишут «Известия».

Также разрешено устанавливать или увеличивать аванс и повышать цену без расширения объема работ. Механизм охватывает проектирование, строительство, реконструкцию, капремонт, снос, благоустройство и сохранение объектов культурного наследия.

Основанием должны стать не зависящие от заказчика и подрядчика обстоятельства. К ним могут отнести санкционные ограничения, срыв поставок, банкротство поставщика, резкий рост цен и новые требования к объекту. Решение примет госзаказчик после проверки документов подрядчика, а итоговую стоимость подтвердит обязательная государственная экспертиза.

Эксперты предупреждают о рисках завышения стоимости, снижения качества материалов и переноса коммерческих просчетов подрядчика на бюджет.

Особого контроля требует повышение цены без увеличения объема работ. В 2021–2024 годах «Единый заказчик» сдал в срок 26 из 61 объекта, а стоимость трех крупных строек после пересмотра проектов выросла на 34 млрд рублей, или на 215%, установила Счетная палата.

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