Доходы самозанятых выросли на 14,2%, у бухгалтеров — на 10%
Темпы роста выплат фрилансерам почти сравнялись с динамикой зарплат. Медианный доход самозанятых достиг 31,98 тыс. рублей.
Доходы самозанятых с августа 2025 года по август 2026 года выросли на 14,2%, следует из исследования платформы Qugo, изучившей данные почти 81 тыс. исполнителей. Номинальные зарплаты штатных сотрудников по итогам 2025 года увеличились на 13,5%.
Быстрее всего выплаты самозанятым росли в ремонте и строительстве — на 20,3%, компьютерной помощи — на 18,3%, дизайне — на 13,7%, бухгалтерских услугах — на 10%.
В веб-разработке доходы снизились на 10,1%, до медианных 71,1 тыс. рублей в месяц, а в доставке — на 9%.
Сравнивать абсолютные выплаты самозанятым со средней зарплатой некорректно: внештатные исполнители часто работают с неполной загрузкой или несколькими заказчиками.
«За квалифицированного исполнителя приходится конкурировать теми же деньгами», — отметила гендиректор Qugo Елена Усачева.
При этом бизнес сохраняет экономию: 100 рублей для штатного сотрудника обходятся примерно в 149 рублей, а для самозанятого — в 105 рублей, пояснил основатель «Секвойя Групп» Максим Гмыря.
С 1 октября 2026 года начнет действовать закон о платформенной экономике. Исполнитель не сможет работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд, а платформы должны будут отслеживать рабочее время по каждому заказчику.
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