РСПП предложил страховать бизнес от террористических угроз

Российскую национальную перестраховочную компанию предлагается докапитализировать. Бизнесу также могут предоставить налоговые льготы на создание защитных сооружений.

Террористическую угрозу следует включить в перечень страховых рисков для бизнеса, заявил глава РСПП Александр Шохин. Такой механизм предлагается использовать, в частности, для страхования складов Ozon и Wildberries.

Обычные страховые компании могут не справиться с такими рисками, поэтому потребуется перестрахование через Российскую национальную перестраховочную компанию, которая находится под управлением Банка России.

«И ее надо докапитализировать, потому что она на рыночных условиях тоже не потянет», — сказал Шохин.

РСПП также предлагает предоставить компаниям льготы и налоговые преференции для строительства защитных сооружений. В частности, затраты на антитеррористические мероприятия и промышленную безопасность предлагается учитывать в расходах для целей налогообложения.