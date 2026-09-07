Женщины ищут работу на 1,2 месяца дольше мужчин

В июле 2026 года поиск работы у женщин занимал в среднем 5,6 месяца, у мужчин — 4,4 месяца. Уровень женской безработицы также оказался выше.

Женщины в России в первой половине 2026 года в среднем искали работу на 1,2 месяца дольше мужчин, следует из данных Росстата. В июле продолжительность поиска составила 5,6 и 4,4 месяца соответственно.

Доля женщин среди безработных в возрасте от 15 лет в июле достигла 55,9%. Уровень безработицы среди женщин составил 2,6%, среди мужчин — 2%.

Общая безработица в России в июле 2026 года оставалась вблизи исторического минимума и составляла 2,3%.