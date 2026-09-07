«Аэрофлот» просит усилить контроль над долей иностранных авиакомпаний

Пассажиропоток зарубежных перевозчиков может достичь 26–27,5 млн человек и приблизиться к половине международного авиатрафика.

Иностранные авиакомпании в 2026 году могут увеличить перевозки пассажиров из России на 15,7%, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

По прогнозу компании, их пассажиропоток составит около 26–27,5 млн человек.

Для сохранения баланса между российскими и зарубежными перевозчиками можно использовать межправительственные соглашения.

«Такие соглашения позволяют поддержать доступность перевозки для пассажиров, с другой стороны — интересы авиакомпаний в части доходов от международных рейсов», — сказал Александровский.

Еще одним инструментом может стать регулирование доступа к регулярным и чартерным рейсам.

За 2025 год иностранные авиакомпании перевезли из России 23,8 млн пассажиров. Российские перевозчики на международных направлениях обслужили 27,4 млн человек.

Эксперты считают, что власти не станут сдерживать долю иностранных компаний из-за дефицита провозных емкостей. Ограничения могут привести к росту стоимости авиабилетов.