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Охрана труда
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Нужно ли руководителю проходить обучение по СИЗ, если ему их не выдают

Начальника участка не нужно обучать правилам применения СИЗ, если сам он их не носит.

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Онлайнинспекцию спросили – нужно ли проводить обучение по СИЗ начальнику участка (руководителю), если он не является ни председателем и членом комиссии по проверке знания требований охраны труда, ни лицом, проводящим обучение по использованию СИЗ, ни членом комитета по ОТ. Также ему не предусмотрена выдача СИЗ согласно нормам.

«Полагаем, что нет необходимости», — ответил Роструд.

В соответствии с п. 38 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (утв. Постановлением от 24.12.2021 № 2464), обучению по использованию СИЗ подлежат работники, применяющие СИЗ, применение которых требует практических навыков.

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