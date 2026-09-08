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Обособленные подразделения (ОП), филиалы
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Эксклюзив

Компания открывает склад в другом регионе и нанимает кладовщика: нужно ли регистрировать ОП

Склад в другом регионе – это стационарное рабочее место.

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Компания собирается открыть в другом регионе склад для реализации товара. На работу принимают кладовщика.

Нужно ли организации создавать обособленное подразделение – объяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Наталья Васильева Эксперт

Эксперт Клерка

«Если кладовщик будет находится там постоянно, ему потребуется создать рабочее место, соответственно, регистрация ОП в данном случае обязательна.»

Обособленное подразделение организации – это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 

А рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 НК).

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Наталья Васильева.

 

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