Компания открывает склад в другом регионе и нанимает кладовщика: нужно ли регистрировать ОП
Склад в другом регионе – это стационарное рабочее место.
Компания собирается открыть в другом регионе склад для реализации товара. На работу принимают кладовщика.
Нужно ли организации создавать обособленное подразделение – объяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».
Эксперт Клерка
«Если кладовщик будет находится там постоянно, ему потребуется создать рабочее место, соответственно, регистрация ОП в данном случае обязательна.»
Обособленное подразделение организации – это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.
А рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 НК).
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Наталья Васильева.
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