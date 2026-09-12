Ошибки бухгалтера могут обернуться взысканием даже после увольнения

Работодатель может потребовать возместить ущерб и после увольнения бухгалтера. Но взыскать деньги с бывшего сотрудника получится только через суд, где компании придется доказать его вину и размер реальных потерь.

Расторжение трудового договора не прекращает материальную ответственность сотрудника за ущерб, который он причинил работодателю во время работы. Об этом «Клерку» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

Для взыскания компании нужно доказать прямой действительный ущерб, противоправность действий или бездействия бухгалтера, причинно-следственную связь и его вину. Подтвердить это могут отчетность, переписка, акты проверок, свидетельские показания и заключения экспертов.

При этом упущенную выгоду взыскать с бывшего сотрудника нельзя. Ст. 238 ТК РФ предусматривает возмещение только прямого действительного ущерба.

По общему правилу ответственность бухгалтера ограничена средним месячным заработком. Для главного бухгалтера условие о полной материальной ответственности можно предусмотреть в трудовом договоре. Полная ответственность также возможна в случаях, которые перечислены в ст. 243 ТК РФ, в том числе при умышленном причинении ущерба.

Особое значение при споре может иметь акт приема-передачи дел. По словам Козьяковой, без него работодателю сложнее подтвердить, что обнаруженная впоследствии ошибка возникла именно во время работы бывшего бухгалтера.

«Для успешного иска работодателю недостаточно просто найти ошибку в учете — необходимо документально зафиксировать каждый этап досудебного разбирательства», — отметила эксперт.

Обратиться в суд работодатель может в течение года со дня обнаружения ущерба. Если компания пропустила этот срок по уважительной причине, суд может его восстановить.

Суды могут отказать во взыскании, если работодатель не доказал вину бухгалтера или связь между его действиями и ущербом, нарушил процедуру привлечения к материальной ответственности либо пропустил срок обращения в суд. Риск отказа также возникает, если действия сотрудника были согласованы с руководителем или совершались по его письменному указанию.