Номинальные зарплаты могут вырасти на 5%, в том числе из-за повышения МРОТ в 2027

Номинальные зарплаты в России в 2027 году могут увеличиться примерно на 5%, спрогнозировал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.
У части специалистов покупательная способность доходов может вырасти примерно на 3%.
Главным фактором повышения зарплат останется нехватка работников.
«Компании продолжат конкурировать за квалифицированных рабочих, строителей, водителей и других востребованных сотрудников. Дополнительное влияние окажет повышение МРОТ, которое подтянет доходы низкооплачиваемых работников», — отметил Виноградов.
Быстрее инфляции оплата труда может расти в промышленности, строительстве и логистике. В маркетинге, люксовой рознице и некоторых сегментах IT реальные доходы могут сократиться из-за замедления спроса и уменьшения корпоративных бюджетов.
Росту доходов способны помешать дорогие кредиты и слабая динамика ВВП. В этом случае работодатели могут реже индексировать оклады и сокращать премии. При этом увеличение зарплат в дефицитных отраслях способно поддерживать инфляцию, из-за чего Банк России может дольше сохранять двузначную ключевую ставку.
🔥 БУХ.СОВЕТ 2027
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.
За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
одного никак не пойму
А как можно сравнивать РЕАЛЬНЫЕ доходы с ПЛАНОВОЙ инффляцией?
Ведь на первом уроке, ещё в первом классе, говорилось о том, что все показатели, при каких-либо действиях прежде всего, должны быть СОПОСТАВИМЫ !