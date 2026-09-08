Номинальные зарплаты могут вырасти на 5%, в том числе из-за повышения МРОТ в 2027

В отдельных промышленных отраслях рост может достигнуть 10%. При инфляции 4–5% реальные доходы большинства работников почти не изменятся.

Номинальные зарплаты в России в 2027 году могут увеличиться примерно на 5%, спрогнозировал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

У части специалистов покупательная способность доходов может вырасти примерно на 3%.

Главным фактором повышения зарплат останется нехватка работников.

«Компании продолжат конкурировать за квалифицированных рабочих, строителей, водителей и других востребованных сотрудников. Дополнительное влияние окажет повышение МРОТ, которое подтянет доходы низкооплачиваемых работников», — отметил Виноградов.

Быстрее инфляции оплата труда может расти в промышленности, строительстве и логистике. В маркетинге, люксовой рознице и некоторых сегментах IT реальные доходы могут сократиться из-за замедления спроса и уменьшения корпоративных бюджетов.

Росту доходов способны помешать дорогие кредиты и слабая динамика ВВП. В этом случае работодатели могут реже индексировать оклады и сокращать премии. При этом увеличение зарплат в дефицитных отраслях способно поддерживать инфляцию, из-за чего Банк России может дольше сохранять двузначную ключевую ставку.