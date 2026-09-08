Жалобы на банковские допуслуги при кредитах выросли в 2,1 раза

За первое полугодие 2026 года ЦБ получил около 2,8 тыс. обращений о навязывании услуг и сложностях с возвратом денег. Примерно половина жалоб связана с одним банком.

Число жалоб на дополнительные услуги при потребительском кредитовании за год выросло в 2,1 раза. Каждое седьмое обращение касалось допуслуг, тогда как годом ранее — каждое 12-е.

Заемщики жалуются на заранее проставленное согласие на услуги в документах и мобильных приложениях. В одном случае при кредите на 698 тыс. рублей клиенту продали за 370 тыс. рублей пакет с приоритетным обслуживанием и SMS-оповещением. Встречаются также платные переносы платежей, кредитные каникулы, снижение ставки и поручительство.

Банк обязан сообщить, что от дополнительных услуг можно отказаться, напомнили в ЦБ. При этом отказ от страховки или другого продукта может повлиять на льготные условия кредита. Перед подписанием договора заемщику следует запросить расчет полной стоимости кредита и проверить предустановленные отметки в онлайн-формах.

Если услугу навязали, нужно сохранить договор, выписки и скриншоты, а затем направить претензию банку. При отказе можно обратиться в ЦБ, Роспотребнадзор или к финансовому уполномоченному, а через суд потребовать компенсацию морального вреда и потребительский штраф в размере 50% от присужденной суммы.

За систематические нарушения банку грозит штраф до 0,1% капитала, а за неисполнение предписаний ЦБ — до 1%.