Бумажные квитанции за ЖКХ сохранят после запуска их доставки через Госуслуги — депутат

С 1 сентября 2027 года платежные документы за ЖКУ можно будет получать через Госуслуги. Полностью переходить на электронные квитанции не потребуется.

Квитанции за жилищно-коммунальные услуги начнут доставлять через Госуслуги с 1 сентября 2027 года, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. При этом бумажная доставка сохранится для тех, кто не пользуется интернетом, в том числе для пожилых людей.

«Обязательного перехода всех граждан исключительно на электронные платежки закон не предусматривает», — пояснил депутат. Регистрироваться на Госуслугах только ради получения квитанций не придется.

Пользователи портала смогут согласиться на электронные платежные документы или отказаться от них. Порядок учета такого выбора определит правительство. Если квитанцию доставят через Госуслуги по установленным правилам, дублировать ее на бумаге будет необязательно.

Новые правила вошли в принятый ранее закон о поддержке «Почты России». До их запуска необходимо определить доступный способ сохранения бумажных квитанций для тех, кто не может направить обращение через интернет.