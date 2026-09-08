Самозанятым могут дать право на декретные выплаты

Страховые взносы для получения пособий по беременности, родам и уходу за ребенком могут сделать добровольными. Отдельную систему для этого создавать не потребуется.

Самозанятым предложили разрешить оформлмлять добровольное страхование для получения пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев.

Сейчас добровольное страхование самозанятых распространяется только на случаи болезни или травмы. Взаимодействовать с Социальным фондом можно в электронной форме, в том числе через приложение «Мой налог» и «Госуслуги».

«Женщина работает легально, сама находит себе работу, сама отвечает за свой доход, исправно платит государству налог. Но как только она готовится стать мамой и на какое-то время объективно не может работать в прежнем объеме, привычной страховой защиты у нее нет», — заявил Селезнев.

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай утраты трудоспособности запустили с 1 января 2026 года. Для участия нужно подать заявление в СФР и платить взносы. Размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы — 35 тыс. или 50 тыс. рублей.