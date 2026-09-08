Почти четверть банков оказались убыточными в 2026 году

Во II квартале 2026 года доля убыточных игроков выросла до 24,5% против 18% годом ранее. С начала года их число увеличилось на 87%, до 86.

Число убыточных кредитных организаций к августу 2026 года достигло 86, следует из данных ЦБ.

Среди банков отрицательный результат показали 65 из 300 участников рынка, пишут «Известия».

На финансовые результаты давят рост просроченной задолженности и расходы на формирование резервов. Доля проблемных кредитов юридическим лицам в IV квартале 2025 года превысила 11% против 5,8% годом ранее. Дополнительные издержки создают дорогие депозиты и дефицит ликвидности, который к середине августа вырос до 2,7 трлн рублей.

Банк России не считает убыток отдельной организации признаком потери устойчивости.

«Убытки мы наблюдаем в основном у банков с невысокой совокупной долей в активах сектора», — сообщили в пресс-службе ЦБ. Прибыль всего банковского сектора по итогам 2026 года может составить рекордные 3,9–4,4 трлн рублей.

Давление на небольшие банки может усилиться из-за новых требований к капиталу. С 2028 года минимальный капитал банков с универсальной лицензией начнет повышаться и к 2030 году вырастет с 1 до 3 млрд рублей, а с базовой лицензией — с 300 млн до 1 млрд рублей.