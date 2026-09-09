За разглашение чужой зарплаты сотрудника могут уволить

Обсуждать собственную зарплату работнику не запрещено, но распространять сведения о доходах коллег можно не всегда. Риск увольнения возникает, если человек получил такую информацию при выполнении рабочих обязанностей.

Сотрудника могут привлечь к ответственности за разглашение сведений о зарплате коллеги, если доступ к ним он получил в связи с работой. Об этом «Клерку» рассказал член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

Принципиальное значение имеет не сам разговор о зарплатах, а источник информации. Если сотрудник самостоятельно рассказал о своем доходе, наказать его за это нельзя. Другая ситуация возникает, например, у бухгалтера или другого специалиста, который по работе имеет доступ к персональным данным коллег.

Баранов привел дело, которое Ангарский городской суд Иркутской области рассмотрел 29 ноября 2021 года № 2-4510/2021. Сотрудница получила по защищенному каналу таблицу со сведениями о средней зарплате работников и переслала файл по корпоративной почте. Впоследствии информация попала в открытый доступ, в том числе в Telegram. Суд признал увольнение законным.

Еще один подобный спор рассматривал Домодедовский городской суд Московской области. Главный бухгалтер подписала обязательство о неразглашении персональных данных, в том числе сведений о зарплатах сотрудников, но затем раскрыла эту информацию. Суд отказался восстанавливать ее на работе.

«Разглашение чужой зарплаты при наличии должностного доступа — это законное основание», — отметил Баранов.

При этом одного общего пункта о конфиденциальности недостаточно для увольнения за разглашение чужих персональных данных. Работодателю необходимо подтвердить, что сотрудник получил доступ к защищенной информации именно в связи с исполнением трудовых обязанностей.