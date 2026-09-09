Сотрудник может отказаться устанавливать рабочее приложение на личный телефон

Работодатель может обязать сотрудников пользоваться корпоративным мессенджером или другим сервисом для работы. Но требовать установить его именно на личный смартфон нельзя, если компания не обеспечила необходимые условия.

Сотрудник не обязан предоставлять личный смартфон для выполнения рабочих задач и устанавливать на него корпоративные приложения. Об этом «Клерку» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

По ст. 22 ТК РФ работодатель должен обеспечивать сотрудников оборудованием и другими средствами, которые нужны для исполнения трудовых обязанностей.

Поэтому компания может установить обязательный канал рабочей связи, но должна предоставить техническую возможность им пользоваться. Например, выдать корпоративный смартфон или ноутбук.

«Сотрудник не обязан устанавливать рабочие программы — мессенджеры, таск-трекеры, тайм-менеджеры — на свой личный смартфон», — пояснила Козьякова.

Само требование пользоваться корпоративным приложением при этом может быть законным, уточнила руководитель ООО «ТАЛИОН ЭКСПЕРТ НЕО» юрист Елена Ермохина. Например, работодатель вправе установить правила использования рабочего мессенджера, ЭДО или двухфакторной аутентификации.

Но из этого не следует обязанность сотрудника бесплатно использовать собственный смартфон. Если компания не предоставила необходимое оборудование, отказ поставить приложение на личный телефон сам по себе не дает автоматического основания для дисциплинарного взыскания.

Это касается и двухфакторной аутентификации. Требование соблюдать правила информационной безопасности может входить в обязанности сотрудника, но работодатель должен обеспечить техническую возможность выполнить его без обязательного использования личного устройства.

Если сотрудник добровольно согласен пользоваться своим смартфоном для работы, условия такого использования лучше закрепить письменно и определить размер компенсации.