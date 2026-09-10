За использование личного телефона для работы сотруднику положена компенсация

Если сотрудник по соглашению с работодателем использует собственный смартфон для рабочих задач, компания должна компенсировать использование и износ устройства, а также связанные с этим расходы.

Работодатель должен выплачивать компенсацию сотруднику, который с его согласия использует личный смартфон для работы. Такой порядок предусмотрен ст. 188 ТК РФ, рассказала «Клерку» руководитель ООО «ТАЛИОН ЭКСПЕРТ НЕО» юрист Елена Ермохина.

Речь может идти не только об использовании самого устройства, но и о связанных с работой расходах. Наталия Козьякова в качестве примеров назвала мобильную связь и интернет-трафик.

Размер компенсации закон не устанавливает. Условия использования личного имущества и сумму выплаты стороны должны определить в письменном соглашении.

«Использование личного устройства возможно по соглашению сторон. В этом случае работнику полагается компенсация за использование и износ личного имущества и возмещение связанных расходов», — пояснила Ермохина.

Такой порядок можно использовать, например, когда сотрудник устанавливает на свой смартфон корпоративный мессенджер или приложение для двухфакторной аутентификации.

При этом рабочее приложение не должно получать избыточный доступ к информации на личном устройстве. При обработке персональных данных работодатель должен соблюдать требования закона № 152-ФЗ.

Для компании наиболее безопасны два варианта: предоставить сотруднику корпоративное устройство либо письменно согласовать использование личного телефона и порядок выплаты компенсации.