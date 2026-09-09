С 1 марта 2027 декларацию СОУТ можно будет подать только через Госуслуги
Минтруд уточнил основания для отказа в принятии декларации.
Минтруд меняет порядок предоставления декларации СОУТ.
Приказом ведомства от 10.06.2026 № 246н предусмотрено, что с 1 марта 2027 года декларацию можно будет направить только как электронную форму через личный кабинет на Госуслугах.
Сейчас декларацию в ГИТ подают лично, направляют почтой или пересылают информацию на через сайт Роструда.
Также уточнили основания для отказа в принятии декларации. Ее не примут, если указать недостоверные данные либо отметить рабочие места, на которых специалистам предоставляют гарантии и компенсации за вредные или опасные условия труда.
Об отказе заявителю сообщат через Госуслуги в течение 10 рабочих дней с даты поступления декларации.
Сейчас работодателям возвращают декларации по почте, если заполнили не верные формы.
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