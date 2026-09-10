Бухгалтер без понимания экономики бизнеса рискует стать просто функцией

Рутинная часть бухгалтерской работы будет все сильнее автоматизироваться. Чтобы сохранить ценность для бизнеса, специалистам придется глубже разбираться в его экономике и участвовать в принятии решений.

Через десять лет работа бухгалтера может заметно сместиться от подготовки проводок и сводной отчетности в сторону финансовой функции. Такой прогноз дал основатель и гендиректор 1C-WiseAdvice Александр Рульков в рамках подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

«Бухгалтер, который делает проводки и готовит сводную отчетность, — это функция. А бухгалтер, который понимает экономику бизнеса и может воздействовать на решения, — ближе к финансовому блоку», — сказал Рульков.

По его мнению, искусственный интеллект значительно повысит производительность труда в бухгалтерии, однако сама потребность компаний в учете и достоверной финансовой информации сохранится. Бизнесу по-прежнему придется формировать отчетность, рассчитывать зарплату и готовить налоговые декларации.

При этом ИИ уже можно использовать для анализа законодательства и оценки налоговых последствий сделок. Поэтому роль специалиста постепенно будет смещаться от выполнения отдельных технических операций к анализу информации и участию в финансовых решениях бизнеса.

Подробнее о будущем бухгалтерской профессии и применении ИИ Александр Рульков рассказал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор»: