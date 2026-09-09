ФНС ответила, придется ли перевыпускать МЧД на сотрудника при смене юрадреса компании
Налоговики пояснили, когда при смене адреса и КПП МЧД продолжит работать.
ФНС разъяснила, нужно ли перевыпускать МЧД на доверенное физлицо при смене юридического адреса.
«Важно, чтобы в МЧД и в сдаваемой отчетности совпадали ИНН и КПП налогоплательщика», — отметили налоговики.
Если КПП меняется в связи со сменой адреса (например, при переходе в другую инспекцию), то перевыпускать доверенность с актуальным КПП не придется, если она оформлена на все налоговые, либо в списке налоговых в доверенности есть этот ТНО.
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