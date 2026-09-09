Новый способ пополнения счета через СБП не отменит проверки по 115-ФЗ

С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом. Однако новый способ пополнения не освобождает операции от банковского контроля по 115-ФЗ.

Россияне смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью Системы быстрых платежей. Новый сервис заработает с 1 октября 2026 года, но банки будут самостоятельно решать, подключать ли его для своих клиентов.

Внести таким способом можно будет не более 25 тыс. рублей за одну операцию, 50 тыс. рублей в сутки и 200 тыс. рублей в месяц. Лимиты установлены указанием Банка России № 7374-У и рассчитываются по физлицу в целом, а не отдельно для каждого банка.

Новый механизм не отменяет банковский контроль по Федеральному закону № 115-ФЗ. Регулярное внесение значительных сумм наличными через сторонние банкоматы, особенно при дроблении операций, может привлечь внимание финансового мониторинга. Об этом «Клерку» рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина.

В таком случае банк может запросить документы, которые подтверждают происхождение денег. По словам эксперта, внимание также могут привлечь операции, которые отличаются от привычного финансового поведения клиента: резкое увеличение сумм или частоты транзакций, поступления от большого количества отправителей за короткий период и другие нетипичные действия.

При этом само по себе использование банкомата другого банка не означает, что операция автоматически попадет под проверку по 115-ФЗ. Речь идет о совокупности признаков, которые банк оценивает при финансовом мониторинге.

Если банкомат принял наличные, но деньги не поступили на счет, Капустина рекомендует сначала обратиться в банк, которому принадлежит устройство, и одновременно сообщить о ситуации банку, где открыт счет. Чек или другая фиксация операции поможет подтвердить внесение денег.

Банк — владелец банкомата также сможет отказать в проведении операции при техническом сбое или превышении установленных лимитов. Вопрос комиссий будет зависеть от правил сервиса и тарифов конкретных банков.