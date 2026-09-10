За ошибку нейросети в договоре придется отвечать компании

Ссылка на то, что ошибочную формулировку в договоре предложил ИИ, не освободит бизнес от ответственности перед контрагентом. При этом взыскать весь ущерб с сотрудника, который использовал нейросеть, получится не всегда.

Если компания подписала договор с ошибкой, перед контрагентом отвечает она независимо от того, кто подготовил спорную формулировку — штатный юрист, консультант или нейросеть. Об этом «Клерку» рассказала руководитель ООО «ТАЛИОН ЭКСПЕРТ НЕО», юрист Елена Ермохина.

Нейросеть не выступает стороной договора и не принимает на себя обязательства бизнеса. Поэтому аргумент о том, что ошибку допустил ИИ, может объяснить причины ее появления внутри компании, но не меняет содержание уже подписанного договора.

При этом работодатель не сможет автоматически переложить возникшие убытки на сотрудника, который использовал нейросеть. Для привлечения работника к материальной ответственности нужно доказать ущерб, противоправность его действий, вину и причинно-следственную связь.

По общему правилу с сотрудника можно взыскать только прямой действительный ущерб, но не упущенную выгоду. Материальная ответственность обычного работника, как правило, ограничена его средним месячным заработком. Полная ответственность возможна только в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

«Сам по себе факт использования нейросети еще не означает вину работника. Суд будет смотреть на конкретные обстоятельства», — подчеркнула Ермохина.

Например, значение будет иметь то, входила ли проверка договора в обязанности сотрудника, проходил ли документ согласование у юриста и руководителя и кто принял окончательное решение о его подписании. Если работник подготовил с помощью ИИ только черновик, который затем проверили другие специалисты, возложить весь ущерб на него будет сложнее.

Иначе могут оценить ситуацию, если сотрудник должен был самостоятельно подготовить и проверить договор, но скопировал ответ нейросети и пропустил очевидную ошибку.

Чтобы снизить такие риски, Ермохина рекомендует компаниям закрепить правила использования ИИ в локальных актах. В них можно определить разрешенные сервисы и задачи, запретить передачу персональных данных и коммерческой тайны, а также установить обязательную проверку сгенерированных материалов.

Особый порядок стоит предусмотреть для договоров и других юридически значимых документов. Сотрудникам следует проверять реквизиты, суммы, сроки, ссылки на законодательство и судебную практику, а результат работы ИИ рассматривать как вспомогательный материал, а не готовый документ.

По словам юриста, основной риск для работодателя связан не столько с самим использованием нейросетей, сколько с отсутствием внутренних правил. Если компания разрешает ИИ, но не определяет, кто отвечает за проверку результата, установить ответственность конкретного сотрудника при ошибке будет сложнее.