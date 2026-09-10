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Статус соцпредприятия предложили давать за найм ветеранов СВО

Компании в Коми смогут претендовать на статус социального предприятия и меры поддержки, если ветераны СВО составят не менее 10% коллектива. Для реализации инициативы потребуются изменения в федеральном законодательстве.

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Статус социального предприятия предложили предоставлять компаниям, в которых ветераны СВО составляют 10% работников и более, сообщил глава Коми союза промышленников и предпринимателей Игорь Бушковский. По его мнению, такая мера повысит заинтересованность бизнеса в трудоустройстве бывших бойцов.

«Практически все эти ребята после ранений, они по три месяца в году будут отсутствовать на рабочем месте, потому что им потребуется лечение и реабилитация», — пояснил Бушковский на Форуме промышленников и предпринимателей Коми.

Регион также предложил освободить работодателей от страховых взносов с выплат трудоустроенным участникам и инвалидам СВО. Российский союз промышленников и предпринимателей поддержит инициативы Коми, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

Предложения потребуют поправок в НК и другие федеральные законы. Регион и РСПП планируют совместно направить обращения в правительство и профильные комитеты Госдумы.

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