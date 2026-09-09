Продавцам Wildberries рассылают фейковые предложения о компенсации

Мошенники обещают помочь получить выплаты за сгоревшие товары и требуют процент от их стоимости. Wildberries подтвердил, что дополнительных или секретных каналов компенсации нет.

Продавцы Wildberries начали массово получать мошеннические предложения о помощи с компенсацией за сгоревшие товары, сообщила Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Злоумышленники утверждают, что маркетплейс якобы возместит среднюю стоимость реализации за вычетом стандартной комиссии.

В рассылке указано, что соглашение должно поступить через ЭДО с 9 по 16 ноября, а выплаты — равными долями до конца декабря. За услугу мошенники требуют процент от стоимости товара: при полной предоплате обещают более низкую цену, при оплате по схеме 50/50 — более высокую.

«Официально заявляем: это 100% фейк!» — подчеркнули в АУРЭК.

При неудаче авторы рассылки обещают вернуть предоплату в течение 5–8 рабочих дней.

Wildberries подтвердил ассоциации, что никаких дополнительных или секретных способов получить компенсацию не существует. Материалы рассылки передали службе безопасности маркетплейса для проверки и принятия мер.

АУРЭК призывает игнорировать такие предложения от мошенников.