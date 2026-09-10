Аксаков: цифровой рубль может стать доступен на iPhone до конца 2026 года

Банки доработают приложение для iOS. На устройствах с Android проблем с подключением цифрового рубля нет.

Вопрос с доступом к цифровому рублю на iPhone планируют урегулировать до конца 2026 года, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас открыть кошелек цифрового рубля через банковские приложения на iOS нельзя.

«Некоторые банки уже отрегулировали этот процесс, по крайней мере, у меня такая информация. Но другие банки над этим работают. Полагаю, что до конца года вопрос будет отрегулирован», — сказал Аксаков.

Для владельцев устройств на Android подключение уже доступно. По словам депутата, банки подготовили приложения на этой операционной системе к работе с цифровым рублем.

Массовый запуск цифрового рубля в России начался 1 сентября. Крупные банки и розничные компании открывают необходимую инфраструктуру, а клиенты могут пользоваться новой формой национальной валюты добровольно.