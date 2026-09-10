ИП уволил работников или закрыл патент в середине года: придется пересчитать налог по УСН за прошлые кварталы

Эксперт рассказала, как заполнить декларацию по УСН без конфликта строк, если ИП посреди года уволил работников.

ИП совмещает розничную торговлю на патенте с сотрудниками и реализацию имущества на УСН без сотрудников. Патент уменьшает на 50%, УСН – на 100%. В августе заканчивается патент и все виды деятельности с сентября переходят на УСН.

Надо ли пересчитывать первые два квартала по УСН, которые уменьшались на фиксированные взносы и 1% в полном объеме – разъясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Хотя Минфин в своем письме от 01.07.2013 № 03-11-11/24966 разрешил уменьшать авансы на страховые взносы на 100% за те периоды, в которых не было работников, на практике это труднореализуемо.

Налог по УСН считается нарастающим итогом с начала года, соответственно, в декларации нужно будет поставить код "1" в строке 102 в Разделе 2.1.1, а это, в свою очередь, повлечет конфликт строк 020, 040, 070, 100 Раздела 1.1 и строк 140-143 Раздела 2.1.1.

Наталья Васильева «Поэтому в декларации придется пересчитать авансовые платежи по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев, ограничив размер вычета 50 % от суммы исчисленного налога. По-другому декларацию заполнить не получится. Если налоговая начислит пени, их можно будет оспорить.»

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Наталья Васильева.