Банкам запретят отказывать в кредите только из-за инвалидности
Законопроект распространяет запрет на потребительские кредиты и связанные с ними страховые услуги. Кредиторы сохранят право оценивать платежеспособность заемщика.
Отказывать в заключении договора потребительского кредита исключительно из-за инвалидности заемщика предлагается запретить.
Такой законопроект внесли в Госдуму 9 сентября 2026 года депутаты от фракции «Новые люди»
Банки и страховые организации не смогут включать в свои правила положения, которые дискриминируют лиц с инвалидностью, в том числе при наличии конкретной группы инвалидности. Изменения предлагается внести в закон о потребительском кредите.
Инициатива сделает обязательным стандарт недискриминационного обслуживания, который Банк России ранее сформулировал как рекомендацию. При этом кредиторы по-прежнему смогут оценивать платежеспособность и кредитный риск заемщика.
Если закон примут, он вступит в силу через три месяца после официального опубликования.