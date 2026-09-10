Банкам запретят отказывать в кредите только из-за инвалидности

Законопроект распространяет запрет на потребительские кредиты и связанные с ними страховые услуги. Кредиторы сохранят право оценивать платежеспособность заемщика.

Отказывать в заключении договора потребительского кредита исключительно из-за инвалидности заемщика предлагается запретить.

Такой законопроект внесли в Госдуму 9 сентября 2026 года депутаты от фракции «Новые люди»

Банки и страховые организации не смогут включать в свои правила положения, которые дискриминируют лиц с инвалидностью, в том числе при наличии конкретной группы инвалидности. Изменения предлагается внести в закон о потребительском кредите.

Инициатива сделает обязательным стандарт недискриминационного обслуживания, который Банк России ранее сформулировал как рекомендацию. При этом кредиторы по-прежнему смогут оценивать платежеспособность и кредитный риск заемщика.

Если закон примут, он вступит в силу через три месяца после официального опубликования.