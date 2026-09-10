Медведев заявил, что необходимости в мобилизации нет

Потребности армии закрывают контрактники и добровольцы без мобилизации.

Потребности Вооруженных сил РФ полностью обеспечиваются контрактниками и добровольцами.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости».

«Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет», — сказал он.

Медведев также связал распространяемую информацию о мобилизации с избирательной кампанией 2026 года. Он назвал такие сообщения инспирированными извне информационными атаками.

Ранее Путин назвал слухи о мобилизации информационной операцией перед выборами.