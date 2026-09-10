Крупнейшие продуктовые сети сократили инвестиции в два раза

X5 и «Магнит» замедлили открытие новых магазинов на фоне дорогих кредитов и снижения трафика. Срок окупаемости торговых точек вырос с четырех до семи лет.

Капитальные затраты крупнейших продуктовых сетей снизились в первом полугодии 2026 года, следует из отчетности компаний.

У «Магнита» показатель без учета M&A сократился на 46,4%, до 36,6 млрд рублей. Группа X5 уменьшила капзатраты на 6%, до 93,4 млрд рублей.

Инвестиции «Пятерочки» снизились на 18,7%, до 49,1 млрд рублей, «Перекрестка» — на 36,3%, до 6,1 млрд, «Чижика» — на 20,4%, до 6,6 млрд. При этом X5 перераспределила средства между направлениями: расходы в прочих сегментах выросли почти в 1,5 раза, до 31,2 млрд рублей.

X5 за полугодие открыла с учетом закрытий 814 магазинов — на 35,5% меньше год к году. Чистый прирост сети «Магнита» составил 212 точек, снизившись на 77%. Ретейлер связал это с повышением требований к доходности новых проектов.

Стоимость заемного финансирования для крупных сетей составляет около 15–17% при ключевой ставке 14%, оценил начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников.

Возврат к масштабному расширению возможен при снижении ставки до 10–11% и восстановлении трафика. При этом X5 сохраняет план открыть до конца 2026 года 2 тыс. магазинов.